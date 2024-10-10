شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتابع قمة شباب الزمالك والأهلي في ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

تواجد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واندري بيكي المدرب العام للفريق، في مباراة شباب الأبيض مواليد 2005 أمام الأهلي المقامة حالياً على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب.



وجاء تواجد جوميز وبيكي من أجل متابعة لاعبي فريق 2005 عن قرب تمهيداً لتصعيد عناصر من فريق الشباب لصفوف الفريق الأول.

ويضم تشكيل شباب الزمالك كل من :

حراسة المرمى : يوسف حمادة .

خط الدفاع : علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل " الفرنسي".

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح و جيفرسون كوستا و عبدالرحمن حامني و محمود عصام الحصري و أحمد نيازي و هشام ايباء وزياد مدحت و أحمد خالد السمبوك و إبراهيم ممدوح.