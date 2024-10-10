شكرا لقرائتكم خبر عن يثرب عادل لاعبة الأهلي تعلن اعتزال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المصرية يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي، المصنفة 13على العالم سابقًا، اعتزالها رسميًا لعبة الإسكواش، وصلت اللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا إلى أعلى تصنيف عالمي لها في عام 2020 بعد العروض القوية في موسم 2019/2020.

كانت يثرب عادل فازت بالكثير من الألقاب على مستوى الناشئين، حيث حصلت على أربعة ألقاب في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين في جميع الفئات العمرية وسجل المركز الثاني في بطولة العالم للناشئين قبل أن تواصل الفوز بتسعة ألقاب في منافسات المحترفين.

في سياق متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف شهر أكتوبر، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.