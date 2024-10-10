شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك يشارك بمباراتين في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

شارك الغينى جيفرون كوستا لاعب فريق الزمالك ، في مباراتين خلال اليوم، الخميس، بمقرالنادى بميت عقبة.

ظهر جيفرون كوستا لاعب الزمالك مع الفريق الأول خلال مباراته الودية أمام بتروجت التي أقيمت على ملعب النادى، و التي انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

كما اعتمد الجهاز الفني لفريق 2005 على كوستا أيضا في مباراته بكأس الاتحاد أمام الاهلى التي تقام على ملعب الزمالك، بعد قليل، و يجلس على مقاعد البدلاء في اللقاء.

وأعلن أسامة عبد الله المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005 عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب.

وجاء تشكيل شباب الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : يوسف حمادة .

خط الدفاع : علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل "فرنسي" .

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح و جيفرسون كوستا و عبدالرحمن حامني و محمود عصام الحصري و أحمد نيازي و هشام ايباء وزياد مدحت و أحمد خالد السمبوك و إبراهيم ممدوح.