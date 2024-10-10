شكرا لقرائتكم خبر عن حسام رجب عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش يتقدم باستقالته والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حسام محمد جاد رجب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، بالاستقالة من منصبه، مرجعاً السبب إلى الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة، وجاء نص الاستقالة كالتالي:

السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش الأستاذة القائم بالأعمال المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للاسكواش، تحية طيبة وبعد، في ضوء الأحداث الأخيرة وما شهدناه من مشاكل وانشقاقات وتضارب واضح داخل مجلس الإدارة وفرق العمل المختلفة باللجان الرئيسية، والتي تمحورت حول الفردية والتركيز على تصيد الأخطاء بدل من العمل على إصلاح الأمر كفريق واحد بما يحقق المصلحة العامة، الأمر الذي أثر سلبًا على مجتمع رياضة الإسكواش بشكل عام، وعلى إدارة شؤون الاتحاد وتحقيق مصالح أبنائنا اللاعبين بشكل خاص.

لقد تجلت هذه الخلافات بوضوح في كيفية التعامل مع العديد من الأزمات سواء المتعلقة بالمسابقات او اختيار المنتخبات أو مشاكل التحكيم. وكان آخر هذه الأزمات تلك المتعلقة بالنظام المميكن لإدارة المسابقات المحلية، والتي صدر بشأنها بيان اعتذار بتاريخ 9 أكتوبر 2024. وللأسف، تم إدراج اسمي في البيان والتحدث عن لساني دون استشارتي أو أخذ موافقي على صياغته قبل النشر ، وهو أمر أرفضه بشكل قاطع وغير مقبول تماما.

الهدف من هذا البيان كان واضحًا، وهو التنصل من مسؤولية العمل الجماعي التطوعي لأعضاء المجلس، وتصيد الأخطاء لتقديم صورة زائفة أمام مجتمع الإسكواش، خاصةً ونحن على أبواب الانتخابات، بدلاً من التركيز على الحلول الجادة والعملية لهذه المشكلات.

لذلك، بعد التفكير ومراجعة الأوضاع داخل الاتحاد التي تأكد صعوبة الاستمرار في العمل في ظل هذا المناخ المحتدم والغير صحي والمؤثر سلبا على إنجاز أي مهام خلال الفترة القادمة، فإنني أتقدم إليكم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش اعتبارًا من تاريخه 10) أكتوبر (2024)، مع احتفاظي بكامل حقي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والرد على بيان الاتحاد الخاص بالنظام المميكن لإدارة المسابقات المحلية وتوضيح الحقائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.