7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 10-10-2024، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اتحاد الكرة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 10 نوفمبر القادم ، والتهامى يفوز على لاعب إسرائيل ببطولة العالم للكاراتيه، والزمالك يجهز الملف القانوني بعد اقتراب بوبيندزا من المشاركة مع بوخارست الرومانى.

اتحاد الكرة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 10 نوفمبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد يوم 10 نوفمبر المقبل.

التهامى يفوز على لاعب إسرائيل ببطولة العالم للكاراتيه

فاز عبد الله التهامى علاب منتخب الكاراتيه للناشئين على منافسه الإسرائيلي بنتيجة 8/1 في منافسات وزن تحت 61 كجم، بمنافسات بطولة العالم للشباب و الناشئين و تحت 21 سنة، و التي تقام بإيطاليا

الزمالك يجهز الملف القانوني بعد اقتراب بوبيندزا من المشاركة مع بوخارست الرومانى

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أن النادى لم يصله أي إخطار من الفيفا بشأن الجابونى آرون بوبيندزا الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تريزيجيه يحضر مع حسام حسن المؤتمر الصحفي لمباراة موريتانيا

يواجه منتخب مصر في السابعة مساء غد الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025

موعد بدء على معلول المرحلة الأخيرة من التأهيل وانتظامه بتدريبات الأهلي

اقترب التونسي علي معلول لاعب الأهلي من بدء المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر اكيلس قبل خمسة أشهر

تعرف على قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بكأس الأمم الأفريقية

اختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر الحالي.

الزمالك يعلن عن تيشيرت الموسم الجديد بعد السوبر المحلى

قرر مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تيشيرت الفريق في الموسم الجديد بعد بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات.