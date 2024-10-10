شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن يوسف حسن بعد فسخ عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أثارت التصريحات التي أدلى بها يوسف حسن لاعب الزمالك السابق وإنبي الحالي حالة من التعاطف، بسبب الطريقة التي رحل بها وحالة التجاهل التي واجهها من إدارة القلعة البيضاء، لاسيما بعدما انهار اللاعب في البكاء على الهواء مباشرة، بسبب حزنه على طريقة التعامل التي لقيها من مسئولي الزمالك.

ونستعرض 5 معلومات عن يوسف حسن بعد حالة الجدل التي أثرها عبر أوساط السوشيال ميديا:

بدأ يوسف حسن مسيرته في الكرة مع نادي وادي دجلة والذي قام بدوره ببيعه إلى الزمالك.

يوسف حسن سيعود للملاعب بعد 5 أشهر بعد انتهاء برنامجه التأهيلى في إنبي.

يوسف حسن وقع للأهلي قبل الزمالك ولكن لم يعلن التعاقد معه فاعتذر لهم ووقع للزمالك.

وقع للزمالك في 2020 باختيار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

تعرض لإصابة في كاحل القدم أثناء لعبه مع الزمالك وكان بحاجة لإجراء جراحة.

وأكد يوسف حسن لاعب الزمالك السابق وإنبي الحالي أنه سيعود للملاعب بعد 5 أشهر بعد انتهاء برنامجه التأهيلى في إنبي، مضيفا أنه وقع للأهلي قبل الزمالك ولكن لم يعلن التعاقد معه فاعتذر لهم ووقع للزمالك.

وقال يوسف حسن خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم"المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وقعت للزمالك في 2020 باختيار البرتغالي جوسفالدو فيريرا وقالي أنت هتكون في حتة تانية ولعبت تاني يوم أمام بيراميدز، ثم تعرضت لإصابة في كاحل القدم أثناء لعبي مع الزمالك وكنت بحاجة لإجراء جراحة".

وتابع: "حاول الدكتور محمد أسامة علاجي وتأجيل العملية لآخر الحلول، ولكن وجدت إهمال من جانب الزمالك وإصابتي في 2022، ومازالت اتعالج والزمالك كان يرفض دفع فلوس العلاج".

وأضاف: "كابتن هشام نصر اتصل عليا قبل أن يمسك في الادارة وقالي تعالى أنا هعالجك وروحنا للدكتور وبدأنا في العلاج وكان هيدفعلي ثمن العملية، ولكن عبد الواحد السيد رفض ذلك وقالي احنا هندفع العملية، ولكن كل مرة أروح اتعالج محدش يدفع الفلوس ومبقاتش أروح".

وأوضح: "لما كتبت البوست جماهير الزمالك هاجمت الإدارة وكانت سبب في إجرائي العملية وبدأت التأهيل والعلاج الطبيعي، وبدأت أجري حول الملعب تفاجأت بعد الواحد السيد بيقولي متجريش حول الملعب جوزيه جوميز مش عاوز حد يجري حول الملعب، وهو أصلا ميعرفنيش كان ليه جاي من 5 أيام ثم فوجئت باستبعادي خارج قائمة الزمالك بعد إصابتي".

وأضاف: "وقعت لإنبي وانصميت لمشروع أيمن الشريعي الذي أعد لي برنامج خاص لتجهيزي بدنيا وفنيا، وقالي هناك طريقان إما اللعب في إنبي أو الاحتراف الخارجي، وبشكره على هذا الموقف لأنه آمن بقدراتي".

وتابع: "قبل الانتقال للزمالك، وقعت مع الأهلي في حضور أمير توفيق، ولكن الأهلى تأخر في إعلان التعاقد، فاعتذرت لهم ووقعت للزمالك والنادي أنهي كل شيء".