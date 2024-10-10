شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن منشطات السوبر الأفريقى: لم يصلنا إخطارات رسمية أو شفوية والان مع تفاصيل الخبر

رد مسئولو نادى الزمالك على وجود عينة إيجابية لأحد لاعبى القطبين الأهلى و الزمالك ، بمباراة السوبر الأفريقي الذى جمع الفريقين بالسعودية الأسبوع الماضى .

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن النادى لم يتلقى أي خطابات من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة أحد لاعبى الفريق، وقال سالم:" لم نلق أي خطابات سواء رسمية أو شفوية بشأن إيقاف أى لاعب من لاعبى الزمالك بسبب إيجابية عينة المنشطات.

وشهدت الساعات الماضية أنباء عن إيجابية عينة أحد لاعبى الأهلى والزمالك ممن خضعوا إلى تحليل منشطات عقب مباراة السوبر الأفريقى التي جمعت الفريقين بالسعودية، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بالبطولة.