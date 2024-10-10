شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد يوم 10 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 10 ديسمبر.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال اجتماعه الماضى، قرر عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات جديدة بشأن التحقيقات الخاصة بصحة وسلامة الإجراءات التى اتخذها مجلس اتحاد الكرة المصرى فى ملف إحدى الشركات التى تقدمت بشكوى ضد الجبلاية فى أزمة مباراة ودية عام 2022.

وأكد مصدر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية حضرت للتحقق من سلامة وصحة الإجراءات التى اتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم فى غلق ملف الشركة المنظمة لمواجهة مصر وبلجيكا الودية "عام 2022"، والتأكد من عدم تهديد المنتخب المصري في المشاركة بكأس العالم 2026 وغلق الملف نهائيا بالفيفا في إطار اللوائح والقوانين.

وأضاف المصدر أن الأزمة انتهت تماما، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، وأن ذلك الملف تم إغلاقه بشكل نهائي.