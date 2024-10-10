شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هيئة لها حق التصويت في انتخابات التجديف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد التجديف عن الهيئات التي يحق لها التصويت في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر المقبل.

الهيئات التي يحق لها التصويت وفقا للتصنيف الذى انتهت منه اللجنة الأولمبية هي كلا من المعادى، اتحاد الشرطة، القناة، طلائع الأسطول، المقاولون ، أسوان، الأقصر، المصرى للتجديف، اليخت المصرى ، طلائع الجيش، الكهرباء ، البنك الأهلى بالاسكندرية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى ، يتم عقد جلسة أخرى بعد ساعتين فى نفس اليوم.

أعلن شريف القماطى نائب رئيس الاتحاد وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة القيم والأخلاق باللجنة الأولمبية، عن ترشحه على مقعد رئاسة الاتحاد للدورة المقبلة.

ويُعد القماطي مؤسسًا لرياضة التجديف في نادي المعادي بعدما كان مسؤولًا هناك، حيث أخرج العديد من الأبطال الذين شاركوا مع المنتخب المصري، بالإضافة إلى اكتشافه للاعبة مثلت مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.