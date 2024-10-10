رد قوي من الأهلي على اتهام أحد اللاعبين بالمنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

رد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، على ما أثير مؤخرا، بشأن اتهام أحد اللاعبين في مباراة السوبر الأفريقي الماضية أمام الزمالك، بتعاطي المنشطات.

وخسر الأهلي بطولة السوبر الأفريقي، أمام الزمالك، بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم 27 من الشهر الماضي، في المملكة العربية السعودية.

وأثير عدد من التصريحات خلال الساعات الماضية، من بعض الإعلاميين، عن ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين الذين شاركوا في مباراة السوبر الأفريقي الماضية، دون ذكر النادي سواء الأهلي أو الزمالك.

وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "غير صحيح ما أثير عن تناول أحد لاعبي الفريق للمنشطات، والزج باسم أي لاعب في الفريق أو حتى التلميح بهذا الأمر محض كذب وافتراء".

أضاف: "لاعبونا يتبعون كل القواعد الخاصة بالأدوية المحظور تناولها، وهذا أمر أصبح من المسلمات بالنسبة لنا ولا نخالفه".

وأتم تصريحاته: "لاعبو الأهلي خضعوا بشكل طبيعي لكشف منشطات ثم فوجئنا بمحاولة الزج باسم أحدهم في قصة المنشطات، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وموقفنا قوي وسليم".

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