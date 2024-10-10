"استغاثة وحسابات شخصية وبكاء على الهواء".. القصة الكاملة لأزمة يوسف حسن مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف يوسف حسن لاعب الزمالك المنضم إلى إنبي في صفقة انتقال حر، تفاصيل أزمته مع الأول، والتي وصلت إلى الاستغناء عنه.

وقال حسن باكيا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "والدتي كانت شيفاني في حتة تانية، ونفسيتها تعبانة أكتر مني، وجمهور الزمالك كان يهاجمني وهو لا يعلم ما يحدث معي وكان شايف كل شوية أنزل بوست ولكن أنا مكنتش حابب أتكلم".

وأضاف: "قلت هيجوا ويكلموني، لكن ده محصلش وجمهور الزمالك هو الوحيد اللي وقف معايا، بعد ما قمت بتنزيل البوست، جمهور الزمالك هاجم الإدارة، علشان أعمل العملية، شعرت بالظلم في نادي الزمالك، وعايز أفهم أنا عملت ايه وحش في نادي الزمالك، علشان يحصل معايا كل هذه الأمور".

متى بدأت الأزمة؟

بدأت أزمة يوسف حسن مع نادي الزمالك، حينما كتب منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد فيه الإهمال الذي يتعرض له، بسبب عدم سداد مصاريف الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن مستقبله "يضيع".

وتدخل مجلس إدارة الزمالك لحل الأزمة، وتواصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الأبيض وعبد الواحد السيد مدير الكرة، مع اللاعب لعرضه على أخصائي علاج طبيعي.

ولم يمر سوى شهرين، وطرأت الأزمة من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور ليوسف حسن، أشار فيه إلى أنه تعرض لظلم لا يتحمله بشر لحسابات شخصية، وأعلن فيه فسخ تعاقده.

وتعرض يوسف حسن للإصابة بقرحة في الكاحل، خلال المشاركة مع الزمالك، في الموسم الماضي، وكان الفريق تعاقد معه في موسم 2022 من وادي دجلة، بناءا على طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.

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