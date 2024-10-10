سيدات دجلة تدخلن في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة، لمواجهة الأهلي، في ثاني جولات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، نظيره وادي دجلة، في الرابعة عصر غدا الجمعة، على ملعب الأول بالتجمع الخامس.

و كشف مصدر في وادي دجلة لمصراوي، دخول اللاعبات في معسكر مغلق، اليوم الخميس بعد انتهاء تدريبات الفريق، في أحد فنادق القاهرة، استعدادا للقاء الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في الظهور الأول له ببطولة الدوري المصري للسيدات، فيما فاز وادي دجلة صاحب الـ14 لقب، على الطيران بنتيجة 6-1.

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