"بـ22 لقبا".. رافائيل نادال يودع ملاعب التنس ويعلن اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الإسباني رافائيل نادال أسطورة التنس، اعتزاله بشكل رسمي اليوم الخميس، بعد مسيرة تاريخية في عالم التنس.

وحقق نادال خلال مسيرته العديد من الألقاب الكبرى في عالم التنس "جراند سلام" وتوج بطلا في 22 مرة سابقة.

وذكر نادال في رسالة بالفيديو صدرت اليوم الخميس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "أنا هنا لأخبركم أنني سأعتزل التنس الاحترافي، الحقيقة هي أن الأعوام الماضية كانت صعبة للغاية، خاصة العامين الأخيرين، لا أعتقد أنني تمكنت من اللعب دون قيود".

ومن المفترض أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاما للمرة الأخيرة مع إسبانيا في نهائيات كأس ديفيز خلال شهر نوفمبر المقبل.

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