"ترميم القلعة".. بتروجيت يحتفل بالفوز على الزمالك وديا بهذا الطريقة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد خيري:
احتفى الحساب الرسمي لنادي بتروجيت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل.
ونشر الحساب نتيجة المباراة، وعلق: "بتروجيت تعيد ترميم قلعة الزمالك الرياضية بفوزها وديا 2-1، نادي العامل المصري".
وواجه الزمالك بتروجيت وديا، استعدادا لبطولة السوبر المحلي التي تقام من 20 لـ24 أكتوبر الحالي، وخاض الأبيض اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى، محمود الشناوي
خط الدفاع، محمد حمدي، مصطفى الزناري، جيفرسون كوستا، أحمد محمود
خط الوسط، زياد كمال، أحمد فتوح، محمد عاطف
خط الهجوم، أوفي إيجاريا، حسام أشرف، سامسون أكينيولا