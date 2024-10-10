"ترميم القلعة".. بتروجيت يحتفل بالفوز على الزمالك وديا بهذا الطريقة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد خيري:

احتفى الحساب الرسمي لنادي بتروجيت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل.

ونشر الحساب نتيجة المباراة، وعلق: "بتروجيت تعيد ترميم قلعة الزمالك الرياضية بفوزها وديا 2-1، نادي العامل المصري".

وواجه الزمالك بتروجيت وديا، استعدادا لبطولة السوبر المحلي التي تقام من 20 لـ24 أكتوبر الحالي، وخاض الأبيض اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمود الشناوي

خط الدفاع، محمد حمدي، مصطفى الزناري، جيفرسون كوستا، أحمد محمود

خط الوسط، زياد كمال، أحمد فتوح، محمد عاطف

خط الهجوم، أوفي إيجاريا، حسام أشرف، سامسون أكينيولا