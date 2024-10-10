الصيد يهزم الأهلي ويتوج ببطولة دوري التنس للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق ناشئين التنس بنادي الصيد الدقى بلقب بطولة دوري الأندية للتنس، عقب فوزه على فريق الأهلى فى عقر داره بنتيجة 1/8 فى نهائى البطولة.

وقد استطاع الفريق الفوز بجميع مبارياته فى البطولة، حيث حقق الفوز فى دور المجموعات على أندية هليوبوليس مصر الجديدة وسبورتنج وسماش، وعلى فريق وادى دجلة فى الدور نصف النهائي، وأخيراً على فريق الأهلى فى المباراة النهائية ليحصد لقب البطولة بجدارة واستحقاق دون أية هزيمة.

شهدت المباراة حضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذي، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية،الدكتور محمد على نائب مدير النشاط الرياضي.

تضم قائمة الفريق اللاعبين إبراهيم رامى، يوسف موريد، عمر عاصم، ياسين فخرى، أحمد وليد، محمد عبد الحليم، زياد خالد، طارق كريم، ستيف يوسف، نور رامز، عمر المحروقى، آدم على.

الجهاز الفني والإداري:

المدير الفنى احمد هانى، مساعد المدير الفنى ، وعادل سيد، مدربين كابتن شريف العسيلى و حسن يوسف، كابتن حسين ابو المكارم و حسين عبد المحسن و عمر مجدى و ممدوح محمود وعبد الرحمن علام مدربين، خالد الجارحى ودكتور شريف الدجوي وعبد الناصر عبدالله لياقة بدنية، جهاز طبى دكتورة مريم عادل ودكتورة زينب أحمد، وسماحة إبراهيم ومحمود عبد الرحمن وعبد الله شهدى ومحمد فايز وهناء حسانين إداريين.