شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق يبدأ التأهيل فى إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي انبي عملية التأهيل ليوسف حسن لاعب الفريق ، حيث يبدأ التأهيل البدني في نادى بايونيرز، طبقاً لعقد الشراكة بينهما، خاصة أن قائمة الفريق البترولى اكتملت، ويضع مسئولو النادى البترولى مدة أقصاها سنة، لإعادة تأهيل اللاعب وعودته للملاعب.

يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق وقع للنادى البترولى لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر.

وقرر أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى جلب معد نفسى خاص ليوسف حسن، لإعادة ثقته إلى نفسه، بعد الأزمة التي مر بها في الفترة الماضة، كما أوصى فريقا من المحللين والمدربين بالعمل على الحالة البدنية للاعب، وذلك في إطار سياسة النادى البترولى في إعادة اكتشاف النجوم من جديد.

فى سياق متصل قال يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه وقع لنادى إنبى لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ اللاعب خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

وكان يوسف حسن فسخ عقده مؤخراً مع نادى الزمالك لعدم حاجة الأبيض لخدماته فى الفترة المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.