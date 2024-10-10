شكرا لقرائتكم خبر عن التهامى يفوز على لاعب إسرائيل ببطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

فاز عبد الله التهامى لاعب منتخب الكاراتيه للناشئين على منافسه الإسرائيلي بنتيجة 8-1 في منافسات وزن تحت 61 كجم، بمنافسات بطولة العالم للشباب و الناشئين و تحت 21 سنة، و التي تقام بإيطاليا

وينافس 5 لاعبين مصريين على الميداليات، ذهبية و4 على برونزية، حيث ينافس عمر أشرف، يوسف هانى، عادل عمارة، رحمة طلبة، منة الهوارى على الميداليات الذهبية ، بينما ينافس على البرونزيات كلا من عبد الرحمن طلبة، محمد حمدى، ميار هشام ، بالإضافة الى منتخب الكاتا شابات.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للكاراتيه اٌقيمت على هامش بطولة العالم ، و شهدت حضور سامح الشبراوى عضو مجلس الادارة ممثلا عن الاتحاد المصرى، و محمد الدهراوى عضو المكتب التفيذى بالاتحاد الدولى.