شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز الملف القانوني بعد اقتراب بوبيندزا من المشاركة مع بوخارست الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أن النادى لم يصله أي إخطار من فيفا بشأن الجابونى آرون بوبيندزا الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سالم في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من المتوقع أن يستلم النادى الرومانى بطاقة مؤقتة للاعب، لذلك تم تجهيز الملف القانوني لتقديمه خلال ساعات الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا".

وأضاف سالم أن الزمالك جهز كل الاوراق والمستندات التي تثبت أحقية الزمالك في اللاعب الجابونى، خاصة وأن الزمالك حصل على البطاقة الدولية للاعب.

أصدر نادى رابيد بوخارست الرومانى، بيانا رسميا، بخصوص أحقيته فى أزمة الجابونى آرون بوبيندزا بعد انتقاله إلى الفريق الرومانى رغم توقيعه للزمالك.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى رابيد بوخارست على موقع " فيس بوك" قائلة تلقينا صباح اليوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارًا إيجابيًا بشأن أوراق اعتماد آرون بوبيندزا.