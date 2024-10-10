شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الحالي.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد ، ابراهيم حسن و أحمد حمدي

واللاعبين هم مصطفى احمد ،حسان محمد ،احمد الشحات ،مصطفى علي صاصا، هيثم عاطف ،حسام باولو ،عبد الرحمن حسن الشافعى ،محمد عبد النبي لوحه ،احمد سليمان. ايشا ، إسماعيل بهجت، احمد تمساح ومحمود عماد اوتي.

واوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب ، غانا وتنزانيا.