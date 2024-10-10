شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحضر مع حسام حسن المؤتمر الصحفي لمباراة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر، مع حسام حسن المدير الفني المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا، حيث ينطلق المؤتمر في الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويواجه منتخب مصر في السابعة مساء غد الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة C للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

مران المنتخب الأخير

يخوض المنتخب مرانه الأخير مساء اليوم تحت قيادة حسام حسن المدير الفني بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، فيما عدا نبيل عماد دونجا الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ويغيب عن مباراة الغد أمام موريتانيا.

ويسعى حسام حسن لتجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا لهذه المواجهة التى سيكون لها تأثير كبير في خطوة جديدة نجو صعود الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب حيث يضع الخطة النهائية التى سيخوض بها اللقاء.

كان حسام حسن قد اختار قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت القائمة كالتالي "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.