شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن تيشيرت الموسم الجديد بعد السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تيشيرت الفريق في الموسم الجديد بعد بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات.

وخاض الزمالك مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى بالطقم الأسود الكامل، وتم الإعلان عن خوض السوبر المحلى بالطقم الأبيض ، على أن يتم الإعلان عن تصميم التيشيرت الجديد بعد البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة خاصة للأطقم الأساسية بالفرق الأربعة المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلى المقبلة بدولة الإمارات.

وكان الاجتماع التنسيقي للسوبر المصري الذى عقد الثلاثاء في اتحاد الكرة أسفر عن الاتفاق على خوض مبارياتي نصف النهائي ومباراة تحديد الثالث والرابع بضربات الترجيح مباشرة بعد الوقت الأصلي بالتعادل، على أن تشهد مباراة النهائي اللجو لوقت إضافي في حال التعادل.