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الزمالك يعلن عن تيشيرت الموسم الجديد بعد السوبر المحلى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 10 أكتوبر 2024 01:48 م

قرر مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تيشيرت الفريق في الموسم الجديد  بعد بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات.

وخاض الزمالك مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى بالطقم الأسود الكامل، وتم الإعلان عن خوض السوبر المحلى بالطقم الأبيض ، على أن يتم الإعلان عن تصميم التيشيرت الجديد بعد البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة خاصة للأطقم الأساسية بالفرق الأربعة المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلى المقبلة بدولة الإمارات.

وكان الاجتماع التنسيقي للسوبر المصري الذى عقد الثلاثاء في اتحاد الكرة أسفر عن الاتفاق على خوض مبارياتي نصف النهائي ومباراة تحديد الثالث والرابع بضربات الترجيح مباشرة بعد الوقت الأصلي بالتعادل، على أن تشهد مباراة النهائي اللجو لوقت إضافي في حال التعادل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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