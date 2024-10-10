شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتوجه إلى المغرب غد الجمعة لبدء معسكره التدريبي استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تغادر بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثامنة والثُلث مساء غد الجمعة مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية وذلك استعدادًا لبدء المعسكر التدريبي المغلق المقام بمدينة بوزنيقة - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر الذي يستعد من خلاله الفريق لانطلاق الموسم الجديد حتى يوم الرابع والعشرين من أكتوبر ، حيث يتخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية مع عدد من الأندية المغربية.

الجدير بالذكر أن البعثة ستضم 44 فردًا هم قوام الفريق بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر وكذا أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات.