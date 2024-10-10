شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخيمس، على استاد بتروسبورت استعدادا لبطولة الدورى.

سجل بتروجت هدفين في الشوط الأول قبل أن يحرز مصطفى شلبي الهدف الوحيد للزمالك في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي ومحمد حمدي و مصطفى الزناري و جيفرسون كوستا و أحمد محمود و زياد كمال و أحمد فتوح ومحمد عاطف واوفي إيجاريا وحسام أشرف وسامسون أكينيولا.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي، وعبد الله السعيد وزياد كمال وشيكابالا وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وناصر منسي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد فتوح بعد غياب 63 يوما عن الظهور مع الأبيض، حيث كانت آخر مشاركة له مع الزمالك فى مباراة زد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى، والتى أقيمت يوم 8 أغسطس الماضى أى منذ شهران ويومان بالتحديد، وانتهت وقتها بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يبلقى الزمالك فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحاً، وفي نفس اليوم يواجه الزمالك فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً.