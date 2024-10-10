شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة الأقرب لتولي منصب مدير التعاقدات بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

دخل مجدي طلبة نجم الأهلي السابق الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلفا لأمير توفيق الذي استقال من منصبه مؤخرا، في أعقاب أزمة التصريحات التي أدلى بها الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الحمر والمعار إلى سيراميكا، بشأن إصرار الأهلي على فرض وكيل معين في مرحلة التفاوض مع مواطنه زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري السابق.

وينافس مجدي طلبة أكثر من اسم لتولي منصب مدير التعاقدات بالأهلي أبرزهم هاني رمزي، ولكن مجدي طلبة يعد الأقرب لتولي المنصب في الفترة القادمة.

وقررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إرجاء ملف مناقشة لائحة الفريق الجديدة التي سيتم تعديلها في الفترة القادمة، لحين عودة اللاعبين الدوليين المتواجدين في صفوف منتخب مصر الأول، الذي يستعد لخوض مباراتيه أمام موريتانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وترغب إدارة الأهلي في وجود محمد الشناوي قائد الفريق وباقي اللاعبين المتواجدين في معسكر منتخب مصر قبل مناقشة بنود اللائحة الجديدة التي تخص المكافآت والعقوبات بشأن لاعبي الفريق الأحمر.

واستقرت إدارة الأهلي على تعديل لائحة الفريق بما يتناسب مع تحديات المرحلة القادمة، وإقدام الفريق على خوض مباريات قوية وصعبة.

بعيدا عما سبق، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق إلى سيراميكا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتمسك ببقاء اللاعب في ظل الحاجة إلى جهوده مع عدم وجود بديل للمغربي يحيى عطية الله، المنضم حديثا للقلعة الحمراء، ويرى المدرب السويسري أن الفريق بحاجة إلى جهود الدبيس وسيكون له دور مع الفريق في المرحلة القادمة.

وغاب كريم الدبيس عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ويخرج بشكل مستمر من حسابات المدرب السويسري، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الخروج للإعارة، لاسيما وأن فريق سيراميكا يحتاج إلى ضم ظهير أيسر بسبب إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب منذ فترة طويلة، وقد يعود للمشاركة في منتصف الموسم الجديد.