شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يهزم الأهلى ويتوج ببطولة دورى الأندية للتنس للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق ناشئين التنس بنادي الصيد بلقب بطولة دورى الأندية للتنس ، عقب فوزه على فريق الأهلى فى عقر داره بنتيجة 1/8 فى نهائى البطولة.

وقد استطاع الفريق الفوز بجميع مبارياته فى البطولة ، حيث حقق الفوز فى دور المجموعات على أندية هليوبوليس مصر الجديدة وسبورتنج وسماش ، وعلى فريق وادى دجلة فى الدور نصف النهائي ، وأخيراً على فريق الأهلى فى المباراة النهائية ليحصد لقب البطولة بجدارة واستحقاق بدون أية هزيمة.

شهدت المباراة حضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، ومحمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذي، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية،الدكتور محمد على نائب مدير النشاط الرياضي.

تضم قائمة الفريق اللاعبين إبراهيم رامى، يوسف موريد، عمر عاصم، ياسين فخرى، أحمد وليد، محمد عبد الحليم، زياد خالد، طارق كريم، ستيف يوسف، نور رامز، عمر المحروقى، آدم على.

الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفنى احمد هانى، مساعد المدير الفنى ، وعادل سيد، مدربين كابتن شريف العسيلى و حسن يوسف، كابتن حسين ابو المكارم و حسين عبد المحسن و عمر مجدى و ممدوح محمود وعبد الرحمن علام مدربين، خالد الجارحى ودكتور شريف الدجوي وعبد الناصر عبدالله لياقة بدنية، جهاز طبى دكتورة مريم عادل ودكتورة زينب احمد ،وسماحة ابراهيم ومحمود عبد الرحمن وعبد الله شهدى ومحمد فايز وهناء حسانين إداريين.