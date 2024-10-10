شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يدرس تعديل لائحة الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

يعمل حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على تعديل لائحة الفريق من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات في بطولة الدورى التي تنطلق في نهاية شهر أكتوبر الحالي.

ويدرس حمد إبراهيم رفع مكافآت الفوز ووضع بنود تحفيزية للاعبين من أجل بداية قوية في الدورى وتجميع النقاط في بداية المسابقة حتى لا يتعرض الفريق لما حدث في الموسمين الماضيين الذى صارع خلالهما للهروب من الهبوط.

وحرص حمد إبراهيم، على عقد عدة جلسات فردية مع اللاعبين الكبار خلال التدريبات الماضية من أجل لم شمل الفريق وتحفيزهم للعبور بالدراويش إلى بر الأمان من الأزمات التى تواجه.

ويسعى حمد إبراهيم لإشراك اللاعبين الكبار فى قراراته الإدارية داخل الفريق وتنظيم سير المران، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام اللاعبين الناشئين والشباب واندماجهم سريعا داخل الفريق الأول.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.