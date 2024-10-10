شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح: شناوي بيراميدز رفض عرض ريال بيتيس بسبب مليون جنيه.. وأرسنال لم يفاوض الحضري والان مع تفاصيل الخبر

طالب ذكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، مسئولي النادي الأهلي والجهاز الفني بالموافقة على رحيل حمزة علاء على سبيل الإعارة لأحد الأندية للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات.

قال عبد الفتاح خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 : "أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز أفضل موهبة فى حراسة المرمى ظهرت عقب إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلى الأسبق ولكن عقلية اللاعب سبب تراجعه حيث كان يمتلك عرض احتراف منذ 10 سنوات إلى نادى ريال بيتيس الإسباني مقابل 950 الف جنيه إسترلينى ولكن فضل الانتقال إلى الزمالك في ذلك التوقيت بسبب الحصول على مليون جنيه من رئيس النادي وقدمت له النصيحة للاحتراف وعدم قدومه إلى الزمالك في ذلك التوقيت بسبب وجود عبد الواحد السيد .

وقال عبد الفتاح إلى أنه داعم لتجربة حسام حسن مع منتخب مصر ولدى حالة عشق للتوأم ولدى تعجب فى أمر واحد فقط هو عدم منح مصطفى شوبير فرصة المشاركة فى مباريات الفراعنة الماضية رغم تألقه مع الأهلى الفترة الأخيرة ".

أردف: " زعلان من محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر بسبب الأنانية التى تسيطر عليه فى الفترة الأخيرة حيث تراجع مستواه مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وهناك فارق بين الوطنية والأنانية وهذا هو الفارق أيضا بينه وبين عصام الحضرى".

وعن تفاوض فريق الأرسنال الإنجليزى مع الحضرى اثناء تألقه مع منتخب مصر، رد عبد الفتاح: " لم يحدث".

أختتم ذكى عبد الفتاح حديثه قائلا: " المدرب الأمريكى برادلى يتولى قيادة أحد الأندية النرويجية حاليا وظروف أسرية منعت تواجدى معه، وهو رفض تولى تدريب منتخب النرويج أكثر من مرة".