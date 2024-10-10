شكرا لقرائتكم خبر عن استادات توقع اتفاقية تعاون لإنشاء أحدث فروع سيتى كلوب فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، اتفاقية تعاون مع شركة E.H لتنفيذ مشروع نادى سيتى كلوب دمياط لينضم لسلسلة أندية سيتى كلوب المنتشرة فى مختلف المحافظات.

وتضع شركة استادات الوطنية المالكة لمجموعة سيتى كلوب خطة استثمارية كبيرة للمجموعة فى المرحلة المقبلة، تستهدف من خلالها الانتهاء من المشروعات المفتوحة بعدد من الفروع جنبا إلى جنب مع بدء الإنشاءات فى فروع جديدة، ويتولى مجلس إدارة شركة استادات وسيتى كلوب وقطاعها الهندسى العمل على انتهاء تلك المشروعات وفق الخطة الموضوعة.

وتهدف شركة استادات من فكرة التوسع فى مختلف المحافظات، تقديم إضافة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي في مصر، على نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية على أعلى مستوى، فضلاً عن دور أندية سيتى كلوب فى نشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطنى وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.

ووفقا لخطة شركة استادات الاستثمارية تشهد المرحلة المقبلة دفع معدلات الأداء فى كل المشروعات وانطلاق العمل في فروع جديدة إرضاءً لرغبات الأعضاء الحاليين والجدد في إطار استراتيجية سيتي كلوب وتحقيق شعارها بتنشئة "جيل بكرة" بإتاحة الفرصة أمامه وتمكينه من اكتساب ومهارات فى كل المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وتسعى شركة استادات، إلى الوفاء ببرنامجها الإنشائي والتوسع فى برامجها الرياضية ومساهمة حقيقية فى الحركة الرياضية ببناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين.



توقيع الاتفاقية



جانب من الاتفاقية



اتفاقية بين ستادات و eh



الوزيرى بعد توقيع الاتفاقية