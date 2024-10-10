إيجاريا يقود تشكيل الزمالك في ودية بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية بتروجت المقرر لها بعد قليل على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – مصطفى الزناري – جيفرسون كوستا – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد فتوح – محمد عاطف.

خط الهجوم: اوفي إيجاريا – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

ويتواجد ضمن التشكيل، الإنجليزي أوفاي إيجاريا لأولة مرة، في ظل خضوعه للاختبار قبل الانضمام بشكل رسمي للفريق الأبيض.