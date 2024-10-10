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هل تم إيقاف قيد الزمالك بسبب أتشيمبونج؟.. أحمد سالم يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم مجددا، في قضية أتشيمبونج.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حتى الآن لم يصلنا أي إخطار بشأن إيقاف القيد مجددا، من المفترض تحديد موعد هذا الأسبوع بخصوص قضية أتشيمبونج لكن لم يتم إخطارنا بشيء".

وأضاف: "سمعنا مثل الجميع بوصول 160 ألف دولار إلى نادي الزمالك بشأن مستحقات حمدي النقاز، لكن حتى الآن لم يسدد اللاعب أي شيء".

وأتم تصريحاته: "الباب مفتوح لضم صفقات جديدة، لكن غير مؤكد، وبالنسبة إلى أرون بوبيندزا، إدارة نادي رابيد بوخارست لم تتواصل معنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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