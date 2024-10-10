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"ملناش دعوة بالأهلي".. الزمالك يكشف موقفه من ضم أحمد القندوسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الأبيض من ضم الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، والمعار من الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي، عرض اللاعب للبيع، بعد تصريحاته الأخيرة، بشأن تدخل الوكلاء في صفقات الأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن من المستحيل تعاقد الزمالك مع اللاعب الجزائري في الفترة الحالية، نظرا لارتباطه بعقد إعارة مع سيراميكا، علاوة على اكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

وأوضح المصدر: "كل شيء وارد في المستقبل، ربما الزمالك يفكر في ضم اللاعب، ولكن حاليا هو خارج حسابات الفريق الأبيض ولا دخل لنادي الزمالك في أزمة اللاعب الأخيرة مع الأهلي".

جدير بالذكر، أن القندوسي كان قريب للغاية من الانضمام للزمالك، قبل الانتقال للأهلي، ولكن لم تكتمل المفاوضات حين كان لاعبا في فريق وفاق سطيف الجزائري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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