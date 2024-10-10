"تصفيات إفريقيا وآسيا"..مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

تقام اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات تصفيات أمم إفريقيا، بجانب لقاء يد الزمالك وكيركوس.

ويعرض "الخليج 365" في السطور مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

تصفيات أمم إفريقيا

كاب فيردي ضد بوتساوانا.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الجزائر ضد توجو..العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد

الزمالك ضد كيركوس.. الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..

الدوري المصري للسيدات

إنبي ضد الجونة.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

بيراميدز ضد دلقي.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

دوري الأمم الأوروبية

إنجلترا ضد إيرلندا.. التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

الكيان الصهيوني ضد فرنسا.. التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

إيطاليا ضد بلجيكا.. التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

النرويج ضد سلوفينيا.. التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 6.

النمسا ضد كازاخستان.. التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 8.

تصفيات آسيا

أستراليا ضد الصين.. الثانية عشر ظهراُ وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت1.

الأردن ضد كوريا الجنوبية.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

البحرين ضد إندونيسيا.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 6.

قطر ضد قيرجيزستان.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

الإمارات ضد كوريا الشمالية.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

عمان ضد الكويت.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

العراق ضد فلسطين.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

السعودية ضد اليابان.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.