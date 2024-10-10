تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع ضد اليونان.. هاري كين في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لمنتخب إنجلترا على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد اليونان في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يستعد منتخب إنجلترا لاستقبال ضيفه منتخب اليونان في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تبدأ إنجلترا المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ألكساندر أرنولد، إزري كونسا، جون ستونز، ريكو لويس.

الوسط: ديكلان رايس، أنخيل جوميز، بوكايو ساكا، جاك جريليش، أنتوني جوردون.

الهجوم: هاري كين.

يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة وهو في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب اليونان المتصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط.

ومن المتوقع أن تلقى المباراة جانبًا من القوة والندية بين الفريقين، حيث سيقاتل كلا المنتخبين لحسم صدارة المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة بالحصول على 9 نقاط.

موعد مباراة إنجلترا واليونان والقناة الناقلة ..

وستنطلق مباراة إنجلترا ضد اليونان في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.