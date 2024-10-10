شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زعلوك يقترب من الاتحاد السكندري بعد قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مهاجم الأهلي الشاب محمد زعلوك من الأنتقال لنادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة بعدما رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إعادة اللاعب للقلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارته لنادي مودرن سبورت، وتلقى المهاجم الشاب عدة عروض للرحيل على سبيل الإعارة أبرزها من مودرن سبورت والإتحاد السكندري ويبقي الأخير هو الأوفر حظاً للحصول على خدمات اللاعب الشاب وإن كانت الأيام المقبلة ستشهد حسم هذا الملف بشكل نهائي بعدما جدد كولر رفضه عودة اللاعب الشاب للأهلي .

بعيداً عما سبق ، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة ودية أمام حرس الحدود غدا الجمعة ، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏