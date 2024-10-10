شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسات الفردية سلاح حمد إبراهيم لتجهيز الإسماعيلى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حرص حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلى، على عقد عدة جلسات فردية مع اللاعبين الكبار خلال التدريبات الماضية من أجل لم شمل الفريق وتحفيزهم للعبور بالإسماعيلى إلى بر الأمان من الأزمات التي تواجه.

ويسعى حمد إبراهيم لإشراك اللاعبين الكبار في قراراته الإدارية داخل الفريق وتنظيم سير المران، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام اللاعبين الناشئين والشباب وإندماجهم سريعا داخل الفريق الأول.

وقاد حمد إبراهيم نادي الإسماعيلي في الولاية الأولى خلال 6 مباريات في الدوري الممتاز، استطاع الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلي تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.

واستقر حمد إبراهيم على استمرار الجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال فى جهازه الفنى الجديد بالقلعة الصفراء استعداداً للموسم الجديد.

وكان جهاز إيهاب جلال يضم حمد إبراهيم مدرباً عاماً وأحمد حسام مدرب مساعد ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، وقرر حمد إبراهيم تواجد أحمد حسام فى منصب المدرب العام ومصطفى كمال فى منصب مدرب الحراس على أن يتم تعيين مدرب جديد فى منصب المدرب المساعد.