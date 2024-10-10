شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام بطل إثيوبيا فى ضربة بداية بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره كيركوس الإثيوبي الرابعة عصرا اليوم الخميس، فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية بالمغرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مدينة العيون المغربية أمس، بعد رحلة استغرقت 9 ساعات تخللها ترانزيت في كازابلانكا، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدي المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الإثيوبي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف"، لتضم القائمة محترف فقط بدل من 2 ، حيث كان يرغب مسئولو الزمالك ضم لاعبان و لكن تم تدعيم الفريق بمحترف وحيد و هو يوسف معرف.

جدير بالذكر أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إداريا.