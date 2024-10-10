شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بتروجت وديا استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بتروجت ودياً فى الحادية عشر صباح اليوم الخميس،من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل والاطمئنان على مستواهم الفنى والبدنى قبل انطلاق بطولة السوبر الرباعى المصري المقرر له فى الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات،حيث يلتقى الفريق الأبيض مع بتروجت اليوم على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحاً.

وسيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحاً، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا،حيث ستسافر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري.