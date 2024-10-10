شكرا لقرائتكم خبر عن بتعليمات الكاف.. المنتخب يفتح مران اليوم 15 دقيقة لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، فتح المران لمدة ربع ساعة اليوم الخميس أمام وسائل الإعلام، وفقا للائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وهو نفس الأمر الذى يتيحه منتخب موريتانيا للصحافة والتليفزيون ايضا خلال مرانه الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة موريتانيا فى السابعة مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، وذلك على استاد القاهرة الدولى.

يتصدر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، قائمة أقوى خط هجوم بين منتخبات قارة إفريقيا الـ48 المشاركين فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، وسجل منتخب مصر 7 أهداف كأقوى خط هجوم فى التصفيات، وجاء فى الترتيب الثانى كل من المغرب والجزائر وكل منهما سجل 5 أهداف.

حقق منتخب مصر أفضل انطلاقة له فى تصفيات كاس الأمم الأفريقية منذ 9 سنوات عندما حصد العلامة الكاملة فى أول جولتين بانتصارين كبيرين على كاب فيردى بثلاثية نظيفة بالقاهرة وبوتسوانا بمدينة فرانسيستاون برباعية دون رد فى المجموعة الثالثة.

وانطلق مران منتخب مصر الأحد الماضى باللاعبين المحليين، وانضم عدد من المحترفين يوم الإثنين، وهم محمد الشناوى والمهدى سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحى ومحمد حمدى شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدى فتحى ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، وانضم باقى اللاعبين على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، كما خرج دونجا من المعسكر للإصابة وانضم بدلا منه محمود صابر.