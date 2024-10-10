شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه البنك الأهلي في رابع وديات الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة، بنظيره البنك الأهلي، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين، ضمن استعدادات الموسم الجديد 2024 – 2025.

وعاد فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر الإسماعيلية الذي امتد لـ 3 أيام استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، اتفق على خوض 5 مباريات ودية، استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر الجاري.

والتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش خلال معسكر الإسماعيلية، وعلى أن يلاقي البنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.

وقام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.