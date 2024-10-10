"بتفهم كورة وتجوزنا عن حب"... من هى زوجة محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد مجدى أفشة في حجز مكانة كبيرة في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة في قلوب الجماهير الحمراء.

ويمتلك أفشة مكانة خاصة في قلوب كل الجماهير الأهلاوية، سواء لأداء المميز داخل الملعب واللحظات الحاسمة، التي ظهر فيها اللاعب وجعلته قريب إلى قلوب كل الجماهير، أو للأخلاق العالية التي يتمتع بها اللاعب داخل وخارج الملعب.

والجماهيرية الكبيرة، التي يمتلكها نجم الأهلي، جعلته دائماً موضع اهتمام الجماهير على الصعيدين المهني داخل الملعب أو على الصعيد الشخصي والحياة الاجتماعية.

ودائماً ما يسعى الكثير من المواطنين، إلى الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة لنجمهم المفضل، بما في ذلك حياته الشخصية.

ويعد أفشة من لاعبين كرة القدم القلائل، الذين لا يوجد الكثير من المعلومات عن حياتهم الشخصية.

وكان محمد مجدى أفشة أقام حفل زفافه في أكتوبر عام 2021.

وتدعى زوجة نجم الأهلي، نرمين محمد، وتعد من نفس بلدة محمد مجدى أفشة وهى كومبيرة التابعة لمحافظة الجيزة.

وأنجبت نرمين ولد من قفشة، تم تسميته مالك.

ويحرص أفشة دائماً على التواصل معها بشكل دائم عقب انتهاء المباريات، وبشكل خاص المباريات الذي ينجح في تقديم أداء مميز خلالها وتسجيل أهداف.

وأشار أفشة في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن زوجته بتابع المباريات وبتفهم كورة، ولكنها لا تمتلك القدرة على معرفة قوانين اللعبة بشكل كامل، وبالأخص عدم قدرتها على فهم الأوفسايد.

كما كشف نجم الأهلي، في لقاء تليفزيوني سابق أن زواجه من نرمين، جاء بعد قصة حب جمعت بين الثنائي.



أقرأ أيضاً:

"بعد إيقافها لأسباب أخلاقية".. من هى الحكمة التركية كارا أرسلان؟ (صور)

محمد صلاح يدعم منتخب مصر للناشئين بهذه الصورة