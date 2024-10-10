"قبل اللعب".. عصام الحضري ينشر هذه الصور ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر عصام الحضري صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام، وعلق عليها: "قبل اللعب عليك أن تعرف قواعد اللعبة".

كما نشر الحضري صورًا بصالة الألعاب الرياضية "الجيم" أثناء أداء بعض التدريبات الرياضية وعلق برمز القوة.

يذكر أن عصام الحضري رد على تصريح المدير الفني للنادي الأهلي مانويل جوزيه في برنامج "الكورة مع فايق"، بشأن سحب شارة قيادة فريق النادي الأهلي أثناء توليه تدريب الفريق الأحمر في الفترة الذهبية.

وقال جوزيه، إنه سحب شارة القيادة بسبب اهتمام الحضري بمصلحته الخاصة في المقام الأول، وجاء رد الحضري حادًا، حيث قال أثناء ظهوره في برنامج اللعيب المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، إن جوزيه لديه بعض التخاريف كما أنه لا يحب النجوم في الفريق، رغم أنه من أفضل المديرين الفنيين الذين تولوا تدريب الأهلي.