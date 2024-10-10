"إعلان تليفزيون ومشاركة خيرية".. 10 صور ترصد قصة حب عماد متعب وملكة جمال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب يوم أمس الأربعاء رفقة زوجته يارا نعوم، بعيد ميلاد ابنتهما "تمارا وسيلين".

ويهتم الكثير من المتابعين والجماهير المصرية بشكل عام، بمتابعة أخبار نجم النادي الأهلي السابق عماد متعب، بل وأيضاً يرغب الكثيرون في معرفة أخبار متعب وزوجته يارا نعوم، في ظل إنها تعد من الشخصيات التي تحظى بشهرة كبيرة في مصر، لكونها ملكة جمال مصر سابقاً.

وحصلت يارا على لقب ملكة جمال مصر، في عام 2008 أي قبل زواجها من نجم الأهلي، بما يقارب ثلاث سنوات.

ويحرص عماد متعب على الظهور رفقة زوجته يارا، في العديد من المناسبات والإحتفالات المختلفة، سواء كانت مناسبات عائلية أو حتى في المناسبات والإحتفالات الرياضية.

وكان أول لقاء بين نجم الأهلي السابق وملكة جمال مصر، خلال مشاركتهما في إعلان سيارات رفقة محمد بركات لاعب القلعة الحمراء أيضاً في عام 2008، والذي شاركت فيه يارا كموديل بجانب ظهور ثنائي المارد الأحمر آنذاك.

وعقب الانتهاء من تصوير الإعلان، لم يتقابل الثنائي مرة آخرى ليكون بذلك الأمر قد انتهى، إلا أن يارا نعوم قامت بدعوة عماد متعب بعد عام كامل من تصوير الإعلان لمشاركتها في زيارة لمستشفى السرطان الخاصة بالأطفال، لتكون نقطة البداية لواحدة من أفضل قصص الحب في الرياضة المصرية بشكل عام.

وأقيم حفل زفاف عماد متعب رفقة زوجته يارا نعوم، في ديسمبر عام 2011، بحضور الكثير من نجوم الفن والرياضية.

وبالحديث عن يارا نعوم، فهى تبلغ من العمر حالياً 37 عاماً لكونها من مواليد شهر سبتمبر من عام 1987، درست يارا نعوم الديكور في معهد السينما.

وبخلاف حصولها على ملكة جمال مصر عام 2008، إلا أنها شاركت أيضاً في عدد من الأعمال التليفزيونية، منها مسلسل "أحزان مريم"، بالإضافة إلى الظهور في فيلم "حين ميسرة".



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