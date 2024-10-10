مش بخيل معايا... 20 صورة لقصة حب عصام الحضري وزوجته من المعاناة إلى النجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وائل توفيق:

كانت صابرين زوجة عصام الحضري سرًا من أسرار تألقه ومواصلة نجومية لسنوات طويلة.

تحدثت صابرين في حوارات صحفية عن سر حفاظه على لياقته البدنية، وقالت، إنها كانت تحرص على تهيئة الأجواء الهادئة له وذلك بإبعاده عن مشاكل أولاده وحلها بنفسها، وأضافت: "كنت بساعده يتمرين ويلعب كويس وأبعده عن الإزعاج".

ولفتت إلى أن الحضري طيب للغاية وحنين "يزعق ويغضب وينزل على مافيش وقلبه أبيض".

أما الحضري، أثناء ظهوره في برنامج "بيت العيلة" أكد أنه لن يكن طالبا مجتهدًا في التعليم، بل كان يركز كل جهده على ممارسة كرة القدم، وقبل تقدمه للزواج من صابرين كان يلعب في نادي طنطا، ووافق والدها رغم خوفه من كونه لاعب كرة قدم.

بعد قراءة فاتحة عصام الحضري وصابرين انضم إلى منتخب مصر الأول ووصفها بأنها كانت "وش السعد" ثم انضم إلى منتخب مصر الأولمبي، وسافر مع منتخب مصر للمشاركة في مباراة ضد منتخب تونس ثم شارك في مباراة أخرى ضد نيجيريا.

بعد انتقال عصام الحضري إلى النادي الأهلي تقدم للزواج من صابرين، وبعد زواجهما بأسبوع سافر مع منتخب مصر في معسكر بمنتخب ألمانيا.

اعترف الحضري أن زوجته عانت معه في البدايات إذ كانت تشتري مخزون ما يكفيهم للمعيشة شهريًا بنفسها.

وفي أوج أزمة الحضري مع النادي الأهلي لسفره إلى سويسرا ساندته زوجته صابرين ودعتمه كعادتها معه طوال مشواره.

وقالت في تصريحات صحفية، أنها كانت "وش السعد عليه" لافتة إلى أنه تعب وعاني في بداياته، وبعد إنجابهما بناتهم اتسع رزقهم- على حد قولها- وأضاف: "عملنا إعلان وقتها رغم كنت لا أريد ذلك، وكل اللي بطلبه من عصام بيدهولي، وهو مش بخيل معي".



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