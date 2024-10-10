بكت بسبب زيادة وزنه ودعمته في تدريبه للمقاصة.. 10 صور لميدو ووالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وائل توفيق:

يشارك لاعب الزمالك ومنتخب السابق، أحمد حسام ميدو صورًا مع والدته في العديد من المناسبات الاجتماعية والدينية.

وظهر ميدو والدته أثناء تأدية مناسبك العمرة، كما اعتاد تهنئتها بمناسبة عيد الأم بنشر صورة معًا، وفي تعليق طريف أثناء تدريبه نادي معسكر مصر المقاصة زارته ووالدته لدعمه، فنشر صورة وعلق" انضمام لاعب جديد إلى مصر المقاصة، أمي".

وفي برنامج ميدو إكس الذي دار حول تحدي إنقاص وزنه وعودته إلى لياقته البدنية، ظهرت والدته واعترفت أنها بكت عندما شاهدت له صورة بدا فيها وزنه كبيرًا، إذ اعتادت على رؤيته رشيقا وفي كامل لياقته البدنية.

وأوضحت أن زيادة وزنه أثرت على يومه، إذ لم يعد يصطحب أولاده ومشاركتهم اللحظات الاجتماعية كاللعب معًا، كما عانى من مشكلة في التنفس.

يذكر أن ميدو ظهر مع زوجته في جلسة تصوير لغلاف مجلة ستيل، وشارك صورًا رفقة زوجته يسرا الليثي على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



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