الامارات | «دولي التنس» يمنح بطولة الفجيرة النجمة التعريفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رقّى الاتحاد الدولي للتنس بطولة الفجيرة الدولية للشباب إلى التصنيف (j100) ومنحها شعار النجمة التعريفية التي تمنح لأفضل البطولات حول العالم تقديراً منه للصورة التنظيمية والفنية والتنافسية عالية الجودة التي ظهرت عليها النسخة الأخيرة التي نظمت في يناير العام الحالي.

وتسلم اتحاد الإمارات للتنس الشهادة الرسمية من الاتحاد الدولي الممنوحة لبطولة الفجيرة بشعار النجمة التعريفية، والتي تترجم مكانتها الرائدة بين بقية البطولات المميزة.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور العوضي، الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس برئاسة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن ذلك يعكس متانة البنى التحتية للنادي، والجهود المشتركة لاتحاد اللعبة والنادي»، مضيفاً أنها «دفعة قوية نحو مزيد من العمل لتعزيز المكاسب المتحققة».