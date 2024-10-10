شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث خوض وديات جديدة لتجهيز صفقاته قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري خوض عدد كبير من المباريات الودية في الفتر القادمة، ضمن البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للموسم الجديد، ومعرفة فلسفة المدرب القبرصي بابا فاسيليو وطريقة اللعب التي ينوي تطبيقها مع الفريق في المرحلة القادمة.

ويرغب بابا فاسيليو في تجهيز اللاعبين الجدد وانسجامهم مع اللاعبين القدامى، لاسيما وأن الفريق أبرم عدد كبير من الصفقات، وصل إلى 13 صفقة، ومع ذلك لم يغلق باب ضم لاعبين جدد، حيث يتفاوض مع محمد زعلوك مهاجم الأهلي الشاب.

بعيدا عما سبق، أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو جاء بإجماع آراء لجنة الكرة، والصفقات جاءت بأمر المدرب ولا نتدخل فى اختياراته.

وقال محمد مصيلحى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع مسئولى المحلة والبنك الأهلى قبل التعاقد مع بابا فاسيلو، والكل شكر فى المدرب وإمكانياته وطريقة تدريبه، لذلك تم التعاقد معه باجتماع آراء لجنة الكرة".

وأضاف: "كل الصفقات التى تعاقدنا معها جاءت بناء على طلب بابا فاسيليو، واختار اللاعبين بحرية نظرا لتواجده من عامين فى الدورى المصرى، ووفرنا كل الصفقات المطلوبة".