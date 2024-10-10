شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش تعديل اللائحة الجديدة بعد عودة الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إرجاء ملف مناقشة لائحة الفريق الجديدة التي سيتم تعديلها في الفترة القادمة، لحين عودة اللاعبين الدوليين المتواجدين في صفوف منتخب مصر الأول، الذي يستعد لخوض مباراتيه أمام موريتانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وترغب إدارة الأهلي في وجود محمد الشناوي قائد الفريق وباقي اللاعبين المتواجدين في معسكر منتخب مصر قبل مناقشة بنود اللائحة الجديدة التي تخص المكافآت والعقوبات بشأن لاعبي الفريق الأحمر.

واستقرت إدارة الأهلي على تعديل لائحة الفريق بما يتناسب مع تحديات المرحلة القادمة، وإقدام الفريق على خوض مباريات قوية وصعبة.

بعيدا عما سبق، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق إلى سيراميكا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتمسك ببقاء اللاعب في ظل الحاجة إلى جهوده مع عدم وجود بديل للمغربي يحيى عطية الله، المنضم حديثا للقلعة الحمراء، ويرى المدرب السويسري أن الفريق بحاجة إلى جهود الدبيس وسيكون له دور مع الفريق في المرحلة القادمة.

وغاب كريم الدبيس عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ويخرج بشكل مستمر من حسابات المدرب السويسري، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الخروج للإعارة، لاسيما وأن فريق سيراميكا يحتاج إلى ضم ظهير أيسر بسبب إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب منذ فترة طويلة، وقد يعود للمشاركة في منتصف الموسم الجديد.