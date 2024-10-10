شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا فى السابعة مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

ويلتقى منتخب مصر في السابعة مساء غد الجمعة، مع نظيره موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وانطلق مران منتخب مصر الأحد الماضى باللاعبين المحليين، وانضم عدد من المحترفين يوم الاثنين، وهم محمد الشناوى والمهدى سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحى ومحمد حمدى شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدى فتحى ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، وانضم باقى اللاعبين على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، كما خرج دونجا من المعسكر للإصابة وانضم بدلا منه محمود صابر.

قائمة المنتخب

وجاءت القائمة كالتالي: "محمد الشناوى، المهدى سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدى فتحى، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود صابر "بدلا من دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

1.مصر - 6 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا - دون نقاط

يقع منتخب مصر في مجموعة تضم موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي، خلال لقاءات الجولة الأولى والثانية، حقق منتخب مصر الفوز 3-0 على حساب كاب فيردي، و4-0 على حساب بوتسوانا، فيما انتصر موريتانيا على بوتسوانا 1-0، وخسر 2-0 من كاب فيردي.