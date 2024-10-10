شكرا لقرائتكم خبر عن 8 صفقات تنتظر الظهور الأول فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فوق صوت السوبر المصري والمنافسة المرتقبة بين الرباعي المتأهل للبطولة، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا، حيث تواصل الفرق الأربعة استعداداتها للبطولة المنتظرة، وتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات على أمل التتويج باللقب.

ويلتقي نادي الزمالك "الحاصل على الكارت الذهبي، مع بيراميدز بطل الكأس في نصف نهائي السوبر المصري والمقرر له 20 أكتوبر الجاري، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة، على تقام المباراة النهائية وتحديد المركز الثالث في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

ثلاثي الأهلي

تعاقد النادي الأهلي مع 4 صفقات صيفية حتى الآن، وهم، يحيى عطية الله، أشرف داري، يوسف أيمن وعمر الساعي، وشارك يحيى عطية الله مع النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي الماضية التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي وتتويجه باللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بينما تنتظر 3 صفقات أخرى فرصة الظهور والتألق مع الفريق الأحمر لأول مرة في السوبر المصري وهم، أشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعي.

محمد حمدي مع الزمالك

اعتمد نادي الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي الماضية على 3 لاعبين جدد وهم، كونراد ميشالاك، المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، قبل أن يعلن النادي الأبيض مؤخراً عن التعاقد مع محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث ينتظر حمدي فرصة الظهور الأول بالقميص الأبيض في السوبر المصري.

صديق أوجولا مع بيراميدز وثلاثي سيراميكا

على طريقة صديق الأمس ومنافس اليوم، انضم صديق أوجولا إلى فريق بيراميدز، وفي المقابل حصل سيراميكا على خدمات الجنوب أفريقي فخرى لاكاى، محمود زلاكا، إسلام عيسى، ليترقب الفريقان مواجهة قادمة في السوبر المصري من المرتقب مشاركة اللاعبين الأربعة خلالها باحثين عن فرصة الظهور والتألق.