شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختبر مدافعا أفريقيا تحت السن قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحد المدافعين الأفارقة تحت السن إلى الاختبار بتدريبات فريق البنك الأهلى تحت أنظار طارق مصطفى خلال الأيام الماضية، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التى سوف تنتهى يوم 25 الجارى.

وكانت قائمة فريق البنك الأهلى للاعبين الأجانب يتواجد بها 4 لاعبين، وهم إسحاق يعقوبو وسعيدو سيمبورى و سيرجى أكا وياو أنور.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز 30 أكتوبر، عقب خوض معسكر مغلق ببرج العرب تخلله العديد من المباريات الودية.

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.